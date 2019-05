Emma García regaña a un colaborador de 'Viva la vida' por un comentario machista

García admitió que la pregunta le había pillado distraída: “Pero me ha dado la sensación de que era un comentario que no me gusta nada, de nada”.

“Me he perdido, ¿eh?”, se excusó ante el invitado. El colaborador se intentó explicar: “Que cuente las cosas que le han contado”.

″¿El qué? ¿Los futbolistas hablando de Sofía?”, preguntó García incrédula. “A veces no tienen que tener culpa los futbolistas. Hay actitudes de gente que luego son criticables”, se defendió el periodista.

“Es que me da igual que sean futbolistas o no futbolistas, que siempre nos vamos a lo mismo. Que los futbolistas parece que tienen derecho a hacer ciertas cosas... ¡Pues no me da la gana!”, dijo la presentadora muy enfadada: “Esto es cosa de dos, llámense futbolistas o llámense presentadores o directores”.