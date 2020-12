Emma García deja con esta cara a Terelu por lo que hizo tras leer un mensaje con el que rompió a llorar

Emma García, presentadora del programa Viva La Vida de Telecinco, vivió este sábado un momento muy emotivo en pleno directo cuando abrió un mensaje que recibió de una persona “especial”, cuyo nombre no desveló.

“Hola Emmuca”, comenzaba el mensaje. “Es que solo hay una persona que me llame así”, reconocía la presentadora con la voz entrecortada.

“Hoy mi alma te quiere mandar un mensaje de eterno agradecimiento. Ya sabes que me gusta mucho compartir contigo procesos y avances, sentir como el calor de tus palabras acaricia mi corazón y tu mano amiga siempre dispuesta me agarra fuerte”, proseguía el texto.

Estoy muy orgullosa de formar parte de este equipo de mujeres guerreras a las que tu sabiduría y magia ha ido uniendo. Eres un ser tan especial que no sabría definirte con palabras sino con la explosión de emociones que me produce tu protección y ternura y sentirte siempre tan cerquita. Te deseo una feliz Navidad y que abracemos juntas el 2021, te quiere tu valiente”.

Palabras que provocaron las lágrimas de la presentadora, quien dejó patidifusos a los presentes en plató y también a los espectadores que veían el programa cuando rompió el mensaje con ambas manos.

“Ay, lo he roto, lo he roto de la emoción”, dijo García.

“Yo me he puesto nerviosa cuando lo has roto, digo, ¿por qué lo rompe?”, comentó Terelu Campos, colaboradora del programa, cuya cara era todo un poema.

“Perdón, perdón”, contestó la presentadora, visiblemente nerviosa tras lo sucedido.

El momento se ha hecho viral en las redes sociales y ha sido muy comentado: