El 'corte' de Toñi Moreno que ha dejado con esta cara a Emma García en 'Viva La Vida'

“No, pero no pasa nada, no te lo digo... ¡no hay tensión, no hay tensión!”, ha querido quitarle hierro Moreno.

″¿Tienes pareja?”, ha querido saber. “Tú sabes que de mi vida privada no hablo”, ha contestado Moreno. “Hija, pero no te voy a preguntar más, solamente si tienes tu corazón ocupado”, le ha respondido García.

Quien será encargada de Viva La Vida durante el verano ha explicado que ella quiere poner “el límite” en su vida privada pese a que le gusta “compartir” las cosas que le gustan: “mi hija, mi madre”. “El tema de las parejas... Yo en mi vida he escondido nada: mi familia sabe cuál es mi vida. Mis amigos y mi familia. Pero esa parcela de mi vida a mí me gusta guardármela para mí porque siento que soy propietaria de esa parte”.

“O sea, que no vas a hablar de parejas”, ha insistido García.

“De parejas no”, ha zanjado Moreno.

Y por si no había tensión, la siguiente pregunta de García: ”¿Estás bien?”.

“Yo sí”, ha contestado rotunda Moreno, quien ha querido aclarar: ”¿En general, en el amor, en qué?”.

“Bueno, ahora ya no sé por qué preguntarte, porque como me has dicho yo no hablo de mi vida privada... Que, por cierto, no iba a indagar en tu vida privada, era simplemente una pregunta de cómo tenías tu corazón”, ha querido aclarar García.

Después han querido relajar la tensión aclarando que entre ellas nunca ha habido una confrontación directa aunque sí momentos en los que han tenido que hablar para “aclarar” algunos malentendidos después del intercambio de programas decidido por Mediaset (García presentaba antes Mujeres y Hombres y Moreno era la presentadora de Viva La Vida).

Aun así, a la vuelta de la publicidad, ya en plató, García ha comentado que su madre le había dicho en un mensaje que Moreno había estado “borde” con ella.

“Le prometo a usted que yo no he estado borde”, ha dicho mirando a la cámara Moreno, “lo que pasa es que me ha dicho, ¿tienes pareja?, y es una de esas preguntas que yo no contesto”. “Pero si me hubiese dicho ¿cómo está la niña?”, ha asegurado.