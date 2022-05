Emma Stone recicla en la Gala Met su vestido de novia nunca antes visto

John Shearer via Getty Images

Se trata de un diseño corto, con el bajo rematado con plumas y aplicaciones de pedrería. El vestido cuenta con botonadura en ambos lados y para algunos no se ajustaba demasiado a la temática de la noche, pero se ha valorado la apuesta por la sostenibilidad de la intérprete.

Stone combinó la prenda con unos tacones blancos que se cerraban con una pulsera de eslabones en el tobillo y un anillo con un gran zafiro en el medio. En cuanto al look de belleza, la actriz apostó por un labial en tono rosa y por marcar bien las mejillas con colorete. Stone dejó todo el protagonismo al moño de bailarina que recogía su melena pelirroja.

La Gala Met ha recuperado este lunes su tradicional celebración el primer lunes de mayo después de una edición anulada por la pandemia en 2020 y otra desplazada a septiembre en 2021. En esta ocasión, el tema era In America: An Anthology of Fashion y el dress code pedía inspirarse en la Edad Dorada de Nueva York, a finales del siglo XIX, de ahí los corsés y vestidos de época de algunas invitadas.