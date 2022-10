Emma Watson, sobre Tom Felton: "Somos almas gemelas"

Tom Felton, Draco Malfoy en las películas de Harry Potter , es el último miembro de la saga en hablar largo y tendido de su infancia, sus adicciones y su carrera en su nueva autobiografía, Beyond the Wand .

En el texto, el actor habla del rumoreado romance entre él y Emma Watson, un shippeo del que los fans de Harry Potter llevan hablando durante años. “Siempre he tenido un amor secreto por Emma, aunque quizás no de la forma que la gente le gustaría escuchar. Eso no quiere decir que no haya habido una chispa entre nosotros. Definitivamente sí la hubo, pero en momentos diferentes”, escribe Felton en su autobiografía.