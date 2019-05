"Parece que vuelvo de la guerra": la viral reacción de una madre tras la visita sorpresa de su hijo

“Hoy he venido a casa por sorpresa. He tardado casi 5 meses en volver, y eso que solo vivo a 315 kilómetros. Esta ha sido la reacción de mi pobre madre, parece que vuelvo de la guerra”, dice el periodista de Pamplona, redactor de Salud en Espejo Público (Antena 3), donde este viernes ha hablado de la visita con Susanna Griso.

“La reacción de las redes nos ha pillado un poco por sorpresa”, ha confesado el joven, que ha estado acompañado con su madre Mayra. Ella se ha encargado de contar el porqué de su sorpresa: “Ha habido un sumatorio de cuestiones. Ese era el día del cumpleaños del mayor porque estaba en la Patagonia, no sabía si podría contactar con él porque estaba sin cobertura. Hace un año que murió mi madre, llega el día de la madre. Normalmente sé cuándo están tramando algo pero aquí te juro que no tenía ni idea. No me lo esperaba”.