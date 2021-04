Las emotivas palabras de Dani Martín sobre su hermana, que murió a los 35 años

“Es una canción escrita desde la sonrisa y desde el momento que ha sanado esa herida. Una carta que quieres escribirle a una persona que ya no está y cómo me gustaría contarle todo lo que está pasando, cómo están los viejos, dónde vivimos ahora, qué ha pasado”, explicó sobre este tema que interpretó en directo y que “no está escrito desde el victimismo”.

Este jueves Dani Martín fue el invitado de El Hormiguero , donde el cantante aprovechó para algo más que intercambiar chistes con Pablo Motos . El artista habló de su hermana Miriam —que falleció en 2009 a los 35 años a causa de un derrame cerebral— a la que le ha dedicado uno de sus últimas canciones, Cómo me gustaría contarte.

Dani Martín estrenó este miércoles el videoclip de Cómo me gustaría contarte, que ha surgido de “la necesidad de contactar” con su hermana. Las imágenes son también un homenaje a Miriam, que era bailarina de conservatorio.

“Ella me llevaba en coche hasta Herrera Oria (Madrid) todas las mañanas y cada día ponía uno la música. Ella me ponía Los Rodríguez, yo le ponía las maquetas de El Canto del Loco. Ella me decía que Los Rodríguez eran mejores que nosotros”, recordó.

El exvocalista de El Canto del Loco se emocionó al contar lo muy unido que estaba a su hermana, que siempre le decía que él “tenía una madre y media”. “Que ella era la madre y mi madre, la media”, relató.

Sus recuerdos consiguieron enternecer también a Pablo Motos. “Hace mucho tiempo que no lloraba escuchando una canción y lloré a gusto, pero bien. La echas de menos desde un sitio positivo”, explicó el presentador de El Hormiguero.