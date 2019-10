Empieza a respetar a Mario Casas

La disciplina de Mario Casas es innegable. El actor nunca ha sido precisamente respetado por sus dotes interpretativas y es hora de que eso cambie. Su experiencia no solo se nota en su currículum —uno de los más largos de la cantera de actores españoles, pese a sus 33 años—, también en la versatilidad que ha ido trabajando para adaptarse a personajes muy distintos entre sí. Desde que apareció en El camino de los ingleses en 2006 , no ha dejado de encadenar proyectos.

Se lo podría ‘tener creído’. Guste o no, lo que no le falta nunca es trabajo, en la gran pantalla o en la pequeña. Tiene pendiente el estreno de la película Adiós y su relación con Netflix es cada vez más estrecha: aparecerá en El practicante, El inocente y El hogar.

No hacía falta que lo dijera Ruz, porque los proyectos de Mario Casas ya no tienen nada que ver con Tres metros sobre el cielo. Que deje de perseguirle la condena de Hache. “Me gustaría saber realmente la percepción que doy, porque creo que hay gente todavía que cree que soy el de Tres metros sobre el cielo. Yo no soy ese. Es una película que marcó mucho, para bien y para mal”, explicó Casas en una entrevista con El HuffPost.