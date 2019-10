En cuestión de banderas, siempre ganará China

Ser el más “español” o el más “catalán” se demuestra declarando en el IRPF, no comprando la bandera más grande “del chino”.

César Manrique odiaba las banderas. Cuando le propusieron que las diseñara hizo las del cosmos. Y cada día me siento más representada.

Las dos Españas sólo han traído mentes atormentadas como la de Unamuno intentando poner cordura a la ignorancia de los “Vivas”... e impunidad para que Ortega Smith pueda pisotear a las Trece Rosas como si no les hubiera costado la vida florecer.

Y dentro de esa división, subdivisiones.

Las dos Españas actuales se colocan en pelotón una frente a la otra. Sacan sus banderas como elemento de defensa, pero también de ataque como si de un arma se tratara, presta para aniquilar al que se ponga por delante. Hay que acabar con los que no vean la España que ellos ven. Olvidando que todos tenemos ojos de diferentes colores. Como las banderas.

Siempre me ha parecido curioso vivir en un país tan dividido.

Un país que va a una cuando juega un mundial o cuando ocurre una gran tragedia como la de un pequeño que cae en un pozo.

Pero esa unidad a este país le dura lo que una gota de mar en un vaso de agua.

La realidad es que España nunca será una gran nación, porque con la división nunca se consiguen grandes cosas. Y para ser grande hace falta mucha unión. Unión que sólo se consigue con mucha pedagogía y mucho diálogo. Como las relaciones más sólidas.

No tengo amigas de verdad a las que no haya escuchado con atención. No he tenido novio con el que no haya debatido durante horas. Y no he tenido primos favoritos con los que no haya empatizado cuando me cuentan sus problemas.