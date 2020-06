En defensa del Gobierno ilegítimo

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Javier Ortega Smith encabeza una poco nutrida movilización de Vox para criticar al Gobierno.

El 18 de marzo se produjo durante la mañana una cacerolada para reivindicar que se destinasen a la sanidad pública (tan saqueada durante los años de gobierno de un tal M. Rajoy) los fondos en paraísos fiscales de nuestra emérita Majestad, el rey don Juan Carlos I. Solamente ocho días antes, se hicieron públicos unos mensajes en los que Javier López Madrid vinculaba al rey padre con las negociaciones del AVE a La Meca, por las que recibiría la cantidad de 100 millones de dólares en 2008. Esa misma noche, a las 21:00 horas, durante el discurso del rey Felipe VI, segundo beneficiario de dichos millones, según The Telegraph, volvió a repetirse la cacerolada, convocada en redes sociales. Más de dos eternos meses después, las caceroladas siguen produciéndose puntualmente a las 21:00 horas, pero con un trasfondo totalmente distinto. Cada noche, una hora después de los aplausos en honor al personal sanitario (que también ha mostrado su oposición a unos aplausos de los que no se come), se escuchan caceroladas para pedir la dimisión de Pedro Sánchez y el fin del Gobierno comunista bolivariano y dictatorial que nos gobierna desde la democrática sesión de investidura del 7 de enero.

¿Qué ha ocurrido para que gran parte de la población se olvide de aquellos millones que se exigían hace unas semanas y se pida, en su lugar, la cabeza de todo aquel que tenga relación con el Gobierno actual? Probablemente, la respuesta rápida sea la existencia de una pandemia global causada por la covid-19, pero en otros países donde la enfermedad ha atacado con la misma, o mayor, fuerza, no se exige la caída del gobierno gestor. En Portugal, sin ir más lejos, donde gobierna una coalición de izquierdas, la oposición no se ha mostrado en ningún momento tan agresiva como la española. También nos convendría recordar que en el país vecino no se resolvió la dictadura con los Pactos de la Moncloa, sino que la liquidaron con una rebelión, ni con una Transición que permitió a los ministros franquistas seguir ocupando puestos del poder sin sufrir ningún tipo de represalia.

En nuestro país, hasta la llegada de Podemos o Cs, el panorama político era puramente bipartidista, y durante décadas de fueron alternando PPSOE en el poder. Sin embargo, la derecha, antes encabezada únicamente por el PP y a la que se le han unido actualmente Cs y Vox, siempre ha demostrado que no soporta que no sea la derecha quien gobierne. Como ya se hiciera durante el gobierno de Zapatero con el atentado yihadista (que no etarra, como siguen defendiendo algunos), al que responsabilizaron de los muertos derivados de un ataque terrorista causado por una guerra en la que el PP introdujo al país, o como hiciera también el exdirector del ABC, Luis María Ansón, contra Felipe González, la derecha ha usado siempre cualquier crisis, nacional o global, para verter sus críticas sobre la “izquierda” del PSOE o, en este caso, del gobierno de coalición. Si Rajoy acusó a Zapatero de “traicionar a los muertos” en 2005, quince años después Vox manipula una imagen para que “los muertos de Sánchez” aparezcan en la Gran Vía madrileña.

Según el Ministerio de Sanidad, en nuestro país se han confirmado unos 239.932 casos por coronavirus, de los que han fallecido 27.127 personas, sin tener en cuenta aquellas personas que hayan padecido la enfermedad o fallecido a su causa y no entren en los recuentos por el limitado alcance de los tests. Detrás de cada cifra se encuentran personas que no han podido despedirse de sus familiares o enfermos que han padecido la enfermedad en la soledad del hospital; por no contar a todo el personal sanitario, que ha tenido que enfrentarse a una completamente nueva situación, y a los posibles casos de enfermedades mentales que se puedan derivar de las situaciones vividas.

A comienzos de marzo, el establecimiento de un estado de alarma, del confinamiento y el hecho de que un gran número de personas pudiesen contraer la enfermedad, o fallecer su causa, era una posibilidad, a pesar de las noticias que llegaban de China y de Italia, que se consideraba remota. No obstante, el 14 de marzo, se decretó el estado de alarma, que se prorrogará, por sexta vez, hasta el 21 de junio. Cuadro días antes, se habían notificado 1.622 casos y 35 fallecidos en nuestro país. Entonces, se alzaron voces contra un confinamiento que haría tambalear a la economía española, pero también se escucharon otras que cuestionaban la tardanza en decretarlo. En Italia, a más de 1.400 kilómetros, se habían comunicado el contagio de 10.149 y el fallecimiento de 631 personas el mismo día. Hubiera sido una gestión totalmente eficaz que las medidas decretadas en nuestro país a mediados de marzo se hubiesen establecido antes; probablemente, se hubieran reducido en gran medida la cifra de contagios y muertes, pero no se suele analizar qué hubiera pasado si dichas medidas se hubiesen decretado cuando en nuestro país la cifra de fallecidos no llegaba a la centena.

El 24 de enero de 2010, Paco Rego criticó la gestión del gobierno de Zapatero (el gasto de 333 millones de euros en vacunas y antivirales, específicamente) frente a la gripe A, de cuya propagación alertó la OMS, pero que, afortunadamente, no llegó a tener las repercusiones de la pandemia actual. En la crónica, el autor citaba las declaraciones de Pedro Caba, exvicepresidente de la OMS, en las que afirmaba que la amenaza de la gripe A había sido creada para infundir todo el temor posible y vender luego la solución. En la gestión de una situación completamente nueva, ningún gobierno está a la altura. Es fácil y sencillo criticar que las medidas del confinamiento llegaron tarde (lo hicieron), pero es necesario pensar cómo hubiera reaccionado la población del país, conocida por su intachable sumisión y capacidad de control, si no se hubiesen creído necesarias.

De todos modos, si la tardía gestión del Gobierno no era suficiente, era necesario encontrar culpables para justificar la propagación de la enfermedad en el país. Y de nuevo, desde sus posiciones de poder, la derecha apuntó a las feministas y a la manifestación del 8-M. Las palabras de Irene Montero en el vídeo filtrado el 1 de junio no son excusables (aquí se podría debatir sobre la posible mayor utilidad de Podemos en la oposición), pero no indican que la manifestación se celebrase a pesar de la posibilidad de un masivo contagio, sino al conocimiento de la ministra de que la baja afluencia de este año se debía a la enfermedad. No obstante, para la oposición es inadmisible que una manifestación feminista pudiese celebrarse sin suponer un verdadero peligro social. Pese a ello, Salvador Illa situó el “contagio importante” en la Comunidad de Madrid en la última semana de febrero y expertos como Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, afirmó que “no se puede saber qué porcentaje de transmisión hubo, pero sí que fue extremadamente bajo comparado con todas las demás actividades que se venían realizando, especialmente el transporte público”. Tal vez haya que plantearse por qué ese encono a la manifestación, a la que asistieron 120.000 personas según la Delegación del Gobierno, en lugar de hacerlo a los Carnavales de Cádiz, celebrados una semana antes, o a otras aglomeraciones celebradas en la ciudad, como la asamblea de Vox celebrada en Vistalegre el mismo día, al que acudieron unas 9.000 personas y en la que pudo verse a Ortega Smith tosiendo dos días antes de dar positivo, un partido en el Wanda Metropolitano ante 60.000 espectadores o el promedio diario de 2,2 millones de personas en el metro de Madrid.