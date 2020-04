🔴EN DIRECTO: La segunda prórroga del estado de alarma llega al Congreso

09:11 Sánchez: “No estaremos libres del virus hasta que no desaparezca en todo el mundo”. El presidente ha pedido “no bajar la guardia” y hacer “un nuevo esfuerzo para salir del túnel”.

09:06 Abre el pleno Pedro Sánchez

Sánchez ha querido empezar su intervención con un reconocimiento a las víctimas y los trabajadores. ““La propagación en el mundo del virus es vertiginosa(...) Las medidas drásticas tomadas han servido para salvar muchas vidas”. Sánchez ha pedido el apoyo de los grupos parlamentarios para la segunda prórroga, “un apoyo que volvemos a solicitar con la seguridad de que sigue siendo una medida esencial”.

8:28 La prórroga de la prórroga. Parte II

El respaldo casi total que el Gobierno logró para poner en marcha la primera prórroga del estado de alarma, pues ningún diputado la rechazó, saldrá este jueves más debilitado tras la votación de la segunda debido al rechazo de la CUP y al probable de Vox, aunque el margen seguirá siendo abultado.

La formación de Santiago Abascal ha reiterado que no apoyará esta segunda prórroga si el Gobierno no dimite en bloque, pero ello no significa que también descarte la abstención.

Sin embargo, el PP y Cs garantizan que la autorización de esta nueva ampliación del estado de alarma hasta el 26 de abril, lo que hará que los españoles estén confinados casi mes y medio, supere sin problemas la votación del Congreso.