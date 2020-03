🔴En directo China no registra ningún contagio en su territorio por segundo día consecutivo

EFE China no registra ningún contagio en su territorio por segundo día consecutivo.

El coronavirus continúa su expansión por el mundo, mientras desde China siguen llegando noticias esperanzadoras: por segundo día consecutivo, el gigante asiático -origen del brote- no ha registrado este jueves ningún contagio en su territorio, si bien es cierto que el número de “importados” ha crecido. Esta gráfica habla por sí sola:

Mientras tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres , advirtió este jueves a la humanidad de que si se permite su propagación, especialmente en las regiones más vulnerables, morirán “millones de personas”. Por su parte, Italia anunció que el periodo de confinamiento y cierre de colegios previsto hasta el 3 de abril no será suficiente para contener la expansión del COVID-19. El país ya supera el número de muertos en China y el foco de atención se sitúan en Europa.

09:13 González Laya: “Ya se están repatriando españoles”

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha afirmado en la Cope que “ya se están repatriando españoles”: “Han salido de Malta, de Asia, de América Latina, de Europa. Los estamos atendiendo día a día. No sabemos cuántos son porque muchos no están registrados. No es fácil traerlos porque se están restringiendo los vuelos en todo el planeta”, ha explicado.

09:05 Grande-Marlaska: “Este no es un fin de semana”

Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, entrevistado en Onda Cero: “Los desplazamientos deben ser los esenciales. Hay que tener sentido común. Este no es un fin de semana”.

09:00 La mitad de los españoles teme perder el empleo por la crisis del coronavirus

Los españoles están profundamente preocupados por la emergencia sanitaria del coronavirus, y sobre todo por sus consecuencias económicas. Nueve de cada diez ciudadanos (el 92%) reconoce su desasosiego, según una encuesta de El País.

08:50 Torra asegura en la BBC que lo que llevas haciendo una semana en tu casa no es un confinamiento

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este jueves en la BBC (desde la Casa dels Canonges, donde se encuentra aislado tras haber dado positivo por COVID-19), que lo que llevas haciendo al menos desde el pasado domingo de quedarte encerrado en tu casa no es un confinamiento, y que la culpa es del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no está aplicando una cuarentena en España.

