🔴 En directo: Génova aplaza el congreso del PP de Madrid hasta resolver las dudas sobre el contrato

La vicealcaldesa de Madrid, Bego帽a Villac铆s, ha sido clara al mostrar su rechazo despu茅s de que el ala popular de la coalici贸n le ocultase a Ciudadanos que se investigaba si hubo un encargo a detectives para espiar a Ayuso desde el propio Ayuntamiento. 鈥淣osotros, si las respuestas no son satisfactorias, pediremos dimisiones porque se ha faltado a un deber鈥, ha advertido la integrante de Cs en declaraciones a la Cadena SER, para se帽alar que 鈥渢ras las preguntas sabremos de qui茅n鈥. No obstante, ha descartado que est茅n barajando una moci贸n de censura contra Almeida: 鈥淟a moci贸n de censura ahora mismo no est谩 sobre la mesa. No estoy pensando en eso鈥.