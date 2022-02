🔴 En directo: Más Madrid pedirá que Ayuso y su hermano comparezcan en la comisión de investigación en el Ayuntamiento

Un nuevo d铆a y sigue la crisis en el PP. Tras una interminable reuni贸n con los barones auton贸micos, Casado seguir谩 al frente del PP... de momento. El l铆der del Partido Popular aguantar谩 hasta la celebraci贸n del congreso extraordinario, al que ha dicho que no se va a presentar. El futuro del PP pasa ahora por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto N煤帽ez Feij贸o, al que todos los barones han pedido que se presente para liderar el futuro proyecto popular. El l铆der gallego, sin embargo, todav铆a no ha confirmado si se presentar谩 al congreso extraordinario: 鈥淪i no les importa el que tiene que decidir si presentarse o no soy yo鈥.