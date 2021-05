🔴 En Directo: arranca la jornada del 4-M

Europa Press News via Getty Images

Ayuso, en uno de esos peculiares actos de campaña

Después de dos semanas de campaña (sí, han sido dos aunque pareciesen cien) llega el gran día. Este martes 4 de mayo la Comunidad de Madrid se juega su futuro y toda España está pendiente de lo que ocurra.

Las encuestas dan un ganador claro, el PP de Díaz Ayuso, pero las cuentas para gobernar no son tan sencillas. Ayuso podría mantener su presidencia apoyándose en los votos de la ultraderecha de Vox, pero otros sondeos dan mayoría al bloque de izquierdas (PSOE+Más Madrid+Unidas Podemos).

La campaña ha tenido de todo menos calma: amenazas de muerte a candidatos, enfrentamientos, acusaciones de fascismo y una crispación que solo ha descansado en la jornada de reflexión. Todo puede pasar y todo te lo contamos aquí:

Amenazas, enfrentamientos y una crispación llevada al límite

La tensión que ha tenido esta campaña ha superado las peores expectativas entre acusaciones de fascismo, victimismo y llamadas constantes a la libertad.

No era ni puramente campaña cuando se desató la violencia en un mitin convocado por Vox en Vallecas y que sirvió para encender la mecha. Poco después, Pablo Iglesias recibía una carta con amenazas de muerte y varias balas. Pocas horas después, el propio ex vicepresidente segundo abandonaba el debate de la SER ante la negativa de Monasterio a negar de forma tajante las amenazas. Ya no hubo punto de retorno y el resto de la campaña se desarrolló entre ataques, palabras altas y más amenazas a Díaz Ayuso y otros políticos.

Unos comicios en pandemia... y en martes

No son solo especiales por lo que se juega, sino por cuándo llegan. Madrid marca el segundo peor dato de contagios en España (una incidencia de 368,99 casos) y a la hora de votar las autoridades han recomendado llevar la papeleta preparada de casa para evitar contactos. Muchos han optado por hacerlo por correo (un 41% más que en 2019).

Desde las 9:00 y hasta las 20:00 horas estarán abiertos 1.084 colegios electorales en 179 municipios. Como la cita cae en día laborable, los trabajadores tienen derecho a cuatro horas para ir a votar.