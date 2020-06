El Sevilla se lleva el derbi post-covid frente al Betis (2-0)

Lo primero fue que Ocampos, que arrastraba unas molestias físicas esta semana, finalmente entró en el once, en el que también estuvieron en la zona arriba Munir El Haddadi y Óliver Torres, mientras aguardaron a su oportunidad el argentino Éver Banega o su compatriota Franco ‘Mudo’ Vázquez.

Rubi también sorprendió en su alineación, en la que no estaban jugadores como el central argelino Aïssa Mandi, el centrocampista mexicano Andrés Guardado, el extremo Joaquín Sánchez o el goleador del equipo, Loren Morón y sí otros como el brasileño Sidnei da Silva, Carles Aleñá, Cristian Tello y Borja Iglesias.

Pese a que el Betis hizo una presión muy adelantada en el inicio para dificultar la salida del rival, el Sevilla quiso asumir su condición de local aunque las desiertas gradas dieran mas un aspecto de neutralidad.

Fue precisamente Ocampos el primero que apretó sobre la meta de Joel Robles y a los diez minutos, en una acción por el extremo derecho, se sacó un buen remate que repelió un palo de la meta bética.

Tuvo mas el balón el equipo sevillista y sobre todo utilizó la banda derecha para crear el juego que le pudiera crear problemas al rival.

Desde esa zona el conjunto de Lopetegui botó un córner a los veintiún minutos y ahora fue el central francés Jules Koundé el que no remató bien de cabeza en otra buena oportunidad ante Joel, quien no pudo estar tranquilo en esta fase del partido, pues el adversario insistió al aprovecharse de que sus compañeros no aguantaban mucho el balón en su poder.

El borde de la media hora llegó una tercera aproximación de la formación de Nervión, en esta ocasión en una incursión por la izquierda en la que Munir se sacó un buen centro que no remató con corrección el neerlandés Luuk de Jong.

Así se encontró en la fase final del primer tiempo sin que el Betis le sacara partido a una de sus estrellas, el francés Nabil Fekir, y con el Sevilla que lo intentó hasta que se señaló la conclusión de la primera parte.

En la reanudación mantuvo el Sevilla más intensidad y el fruto llegó en el minuto 56, cuando antes el colegiado valenciano Antonio Miguel Mateu Lahoz señalara penalti, con consulta al VAR incluida, por arrollar Marc Bartra a De Jong.