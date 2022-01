En el interior de las aulas en plena ola de ómicron: "Volver a casa otra vez sería insostenible"

No es un fenómeno extraño, confiesa el psiquiatra Pedro Javier Rodríguez, de la Sociedad de Psiquiatría Infantil . Habla de niños y de adolescentes, que “necesitan una rutina y más aún una anticipación de rutina”. “Que haya sistemas de ‘vuelta al cole’ parcial no definidos antes sino elaborados sobre la marcha altera estas rutinas y genera inestabilidad, tanto familiar como a los propios niños y jóvenes”, prosigue.

“Estamos a favor de no dejar de acudir al colegio”, explican desde la Asociación de Madres y Padres del colegio Villamayor, en el distrito de Villaverde. “Obviamente, la enseñanza no es la misma presencial que no presencialmente y además, pensemos que si dejas a los niños en casa la situación es complicada para muchas familias. Ya no hay tanto teletrabajo y en ese caso, ¿qué haces, con quién dejas a tus hijos?”.