Mismo sitio y (casi) misma hora: Olona y Vox se retan a sacar músculo con sendos actos en paralelo

La coincidencia de ambas citas políticas se enmarca en la normalidad para el partido; no así para la exdiputada nacional y andaluza de la ultraderecha, que ha vuelto a dejar un mensaje crítico en sus redes. “Podría posponer el acto para no contribuir al circo, pero sería una falta de respeto hacia quienes no admitís presiones ni chantajes. Nos vemos el viernes en Málaga. Y no os preocupáis, yo no paso lista”.