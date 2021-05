En España, gastar más no significa gastar mejor

E.Parra / Europa Press News via Getty Images

Aunque los indicadores que miden la gestión eficiente del gasto público nos muestren que España es una economía que no lo hace del todo mal, lo cierto es que otros indicadores, los cuales se encargan de medir otros aspectos relacionados con la economía y, en general, sí nos muestran que el gasto en España podría ser más eficiente y, en este caso, las inversiones podrían ser mucho más rentables, así como beneficiosas.

Por esta razón, cuando hablamos de la estrategia adoptada por España a la hora de invertir en los últimos años debemos saber que una inversión sea rentable, o que el gasto público sea eficiente, no quiere decir que dicha inversión sea la mejor y, por tanto, no exista alternativa. En este sentido, podríamos haber invertido en la Bolsa de valores, comprando acciones de una determinada empresa y haber obtenido un rendimiento. Pero ello no quita que ese mismo rendimiento u otro superior podría haberse obtenido a través de una alternativa a la estrategia adoptada.

Este es el matiz que veo conveniente realizar a la hora de medir el gasto público. España es una economía que, atendiendo a los indicadores que miden esa gestión eficiente del gasto público, no se encuentra tan mal situada. Siendo objetivos, incluso ocupa una buena posición en el ranking. Sin embargo, cuando se observa la evolución de la economía española, la necesidad de aplicar reformas de tanto calado como la de las pensiones, la reforma fiscal, la reforma laboral o la reforma educativa nos muestra que, de la misma forma que ocupamos una buena posición en el ranking, estas debilidades son consecuencia de no haber administrado correctamente los recursos públicos o por lo menos de la mejor manera.

Como ejemplo de lo que comentamos, podemos destacar la situación en la que España entra en la presente crisis del covid. Pese a cosechar años de crecimiento, la economía española, a diferencia de otras como Alemania o País Bajos, ha ido ensanchando su nivel de deuda hasta que la ratio deuda / PIB se situó en el 99%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta ratio muestra que el nivel de deuda de nuestra economía ya supera el valor de toda la producción en el país durante un año. Todo ello, debido a una gestión pública que no se ha privado de caprichos, en tanto en cuanto se iban privando el resto de socios europeos. En este mismo sentido, el déficit público que presenta el país se fijó en el 2,8%, siendo este el mayor déficit público en años.