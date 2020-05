En esta nueva fase de la pandemia todos somos cruciales

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Dos personas hacen ejercicio en Norena, Asturias, junto a una zona verde precintada por la policía.

Han pasado cuatro meses desde que el 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (en la provincia de Hubei, China) informó sobre un agrupamiento de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, con síntomas desde tres semanas antes, y que tenían en común una exposición a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan, pero sin identificar la fuente del brote. El mercado fue cerrado al día siguiente, el 1 de enero de 2020. Sólo pasaron cuatro meses, pero no hace falta explicar a nadie que han ocurrido muchas cosas en estos cuatro meses.

El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia de los coronavirus, al que denominaron SARS-CoV-2. Un mes tras la primera alerta, el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional declaró el actual brote de nuevo coronavirus como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), en su reunión del 30 de enero de 2020, denominando la OMS a esta nueva enfermedad como Covid-19, es decir “enfermedad infecciosa por coronavirus-19” en relación al año de aparición, el 2019.

Dos meses tras la primera alerta, concretamente el 28 de febrero de 2020 se habían notificado ya a la OMS 83.396 casos confirmados, incluidas 2.858 defunciones. En la Unión Europea se habían notificado ya 815 casos confirmados, la mayoría en el norte de Italia, incluyendo 19 defunciones, y en España se habían notificado en ese momento 32 casos. Como todos recordamos, en Asturias se diagnosticó el primer caso al día siguiente, al final de la tarde del sábado 29 de febrero.

Y hoy estamos aquí, dos meses después del primer caso en Asturias, cuatro meses después de la primera alerta mundial, comenzando el mes de mayo y haciendo balance de nuestra situación para asegurar el futuro. En los datos publicados a diario por el Ministerio de Sanidad, vemos que en España hasta el momento se han notificado más de 200.000 casos confirmados por PCR, y de ellos más de la mitad ya han curado, pero aproximadamente 25.000 han fallecido.

En Asturias, la difusión de la enfermedad entre nuestra población fue hasta la fecha, afortunadamente, más limitada que en otras partes del país. Afortunadamente, pero no por fortuna: en Asturias nos marcamos como uno de los objetivos iniciales aplanar la curva de incidencia y lo conseguimos, y ello posibilitó algo de extraordinaria transcendencia y es que lográsemos no ver saturados nuestros dispositivos sanitarios para no ver limitada la atención a los pacientes afectados por esta nueva enfermedad. Ello supuso también para nosotros, según los datos que se pueden consultar en la web del Observatorio de Salud de Asturias, una tasa de mortalidad bastante menor que la media nacional, y muy lejos de las tasas superiores al centenar de defunciones por 100.000 habitantes de las tres comunidades autónomas con más fallecimientos.