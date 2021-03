En Estados Unidos, los vacunados pueden reunirse sin mascarilla

PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images

PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images Una sanitaria administra una vacuna contra el covid a una mujer en Los Ángeles, California (EEUU).

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de Estados Unidos han publicado este lunes sus recomendaciones para los vacunados contra la covid-19, según las cuales estas personas pueden estar con otros inmunizados en sitios cerrados y sin mascarilla, aunque en cualquier caso se les aconseja mucha precaución.

Estados Unidos está inmerso en la campaña de vacunación contra la enfermedad, tras la autorización para uso de emergencia de los sueros de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson: los dos primeros requieren de dos dosis y el tercero de una sola.

Hasta el momento, algo más de 59 millones de personas han recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas en el país, mientras que 31 millones —el 9,2% de la población— está completamente inmunizado frente al coronavirus.

Estas son las principales recomendaciones explicadas por la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en la rueda de prensa diaria del equipo de expertos de la Casa Blanca frente a la covid-19 para las personas que estén completamente vacunadas, es decir, aquellas que llevan dos semanas desde que recibieron la segunda dosis de los preparados de Pfizer o Moderna, o de la única de Johnson & Jonhson.

Los vacunados pueden verse sin mascarilla

Los CDC señalan que las personas completamente vacunadas se pueden reunir en “pequeños grupos” en sitios cerrados, sin llevar mascarilla ni aplicar distancia social.

“Si usted y un amigo, o usted y un miembro de su familia están los dos vacunados, pueden cenar juntos sin llevar mascarilla o guardar distancia social. Puede visitar a sus abuelos, si usted y ellos están vacunados”, detalló Walensky.

¿Y vacunados con no vacunados?

En ese tipo de encuentros los CDC contemplan dos situaciones: no vacunados con alto riesgo de sufrir complicaciones por la covid y aquellos que no son especialmente vulnerables.

Walensky apuntó que “la gente vacunada por completo puede visitar a gente no vacunada de otra casa en un lugar cerrado sin llevar mascarilla o mantener la distancia social, siempre que los no vacunados (...) no tengan alto riesgo de enfermedad de covid-19 grave”.

La directora de los CDC precisó que los no vacunados sin riesgo de padecer covid grave son personas menores de 65 años y que no padezcan alguna enfermedad previa, como cáncer, diabetes o problemas cardíacos.

En ese sentido, afirmó que “si los abuelos están vacunados, pueden visitar a su hija y su familia, incluso si estos no han sido vacunados, si la hija y su familia no sufren riesgo de enfermedad (de covid) grave”.

Sin embargo, si se trata de personas no inmunizadas con factores de riesgo de sufrir una covid-19 grave, los vacunados debería llevar mascarilla, mantener la distancia física y tratar de reunirse con ellas en lugares al aire libre o bien ventilados.

“Esto se recomienda para mantener a los individuos en alto riesgo y no vacunados seguros”, dijo Walensky.

Si estoy vacunado, ¿tengo que guardar cuarentena?

Respecto a los inmunizados que se hayan visto expuestos a alguien con covid-19, los CDC indican que no hace falta que hagan cuarentena o se sometan a las pruebas, siempre y cuando no presenten síntomas.

A este respecto, Walensky agregó que los CDC están “reajustando” sus recomendaciones de viaje, aunque recordó que EEUU y el mundo todavía están en medio de una grave pandemia y que todavía “el 90% de la población aún no está completamente vacunada”.

Por tanto, “todo el mundo, tanto si está vacunado como si no, debería evitar reuniones grandes o medianas, así como viajes no esenciales, y cuando estén en espacios públicos debería continuar llevando máscaras bien ajustadas, la distancia social y seguir otras medidas de salud públicas para protegerse a ellas mismas y a otras”, subrayó la responsable de los CDC.

¿Está siendo efectiva la vacuna?

Walensky destacó que hay datos clínicos “sólidos” que demuestran que “las vacunas actuales frente a la covid-19 están siendo altamente efectivas para proteger a las personas vacunadas de sufrir esta enfermedad de manera grave, ser hospitalizadas o de morir por la covid-19″.

Aun así, todavía existe “un pequeño riesgo” de que los inmunizados se infecten con la enfermedad y sean asintomáticos o la sufran de manera leve, con lo que podrían transmitir el virus a los que no estén vacunados.