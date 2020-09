"…en nombre del rey"

POOL New / Reuters

Pedro Sánchez jurando su cargo como presidente ante el rey, Felipe VI.

Cuando Alfredo Pérez Rubalcaba acuñó aquella frase radiográfica del ‘Gobierno Frankestein’ de Pedro Sánchez, ocurrente sarcasmo que ha documentado como testigo Felipe González, estaba previendo lo que iba a suceder en el futuro. Algunos protagonistas actuales se rasgarán las vestiduras; otros variopintos que contribuyeron con sus artimañas y ladinadas ya interpretan una gran obertura digna de las más consumadas plañideras. Pero la prensa encierra muchas claves. Bendita hemeroteca.

Con piezas de diversa e incompatible procedencia se llevó a cabo una investidura y, como algunos vimos y nos atrevimos a decirlo en su momento, el presidente se convirtió en un rehén, aunque ello le importara una verdura de las eras. Era un peaje que estaba dispuesto a pagar para coger aquél tren en marcha y sin conductor. Era ‘ahora o nunca’. Había que aprovechar el clima social de repulsa a la corrupción del PP, que llegó al punto crítico con la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a ese partido por haberse lucrado con la Gürtel. Ya no era como el orvallo gallego, una lluvia fina que no moja pero empapa. Era tormenta tras tormenta, rayos y truenos tras rayos y truenos. Una excepción, parecía, aunque algún día lejano escampara, a la ley ya esbozada en la biblia de que tras el temporal viene la calma.

Tras todo aquél barullo antes de alumbrarse el Gobierno de coalición PSOE-Podemos ya se anunciaba lo que después sucedería inevitablemente: Pedro Sánchez sabía, y lo dijo, que no podría dormir tranquilo con Pablo Iglesias sentado a la mesa del Consejo de Ministros. Pero la cosa era complicada: tampoco podría dormir, y además viviría amargado y resentido, si no lograba los votos necesarios para la investidura. Y eligió su aparentemente mal menor: no dormir tranquilo pero tener el dormitorio en La Moncloa y el BOE a mano.

Hay un viejo refrán canario que dice que dice que el que nace lechón muere cochino. No suele fallar. Pablo Manuel Iglesias es lo que siempre ha sido y lo que, además, parece que es. Sigue ejerciendo de activista antisistema, del que predicó abiertamente su amor por la revolución bolchevique y por la chavista. Del que ensalzaba en las sesiones de terapia de autoestima a la juventudes comunistas de la universidad las ventajas democráticas de los escraches a los enemigos, de las okupaciones, sin matices, de cambiar el ‘régimen del 78’ y por lo tanto arramblar con la Constitución con asambleas populares constituyentes… Todo está regado por YouTube.

Poco a poco su estrategia se ha ido radicalizando tras un proceso de aparente domesticación ‘galapagariana’. Hay otro proverbio que previene contra los engaños de la doble personalidad y el fingido arrepentimiento obligado por las circunstancias: “el león será siempre león aunque se crie entre corderos”.