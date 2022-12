En octubre Calviño arrasó con estas palabras a Espinosa: él responde ahora y ojo a lo que pasa

“No está mal para todos. Hace unas semanas le dije que no hay nadie en España que haya prosperado con su Gobierno y usted me habló de la gente que accede a la educación publica, a la sanidad pública, que la gente recibe ciertos subsidios, como si eso fuera prosperar”, ha empezado diciendo Espinosa de los Monteros.

“Me sorprende que para ustedes eso sea prosperar. Eso puede ser sobrevivir, pero prosperar es mejorar ostensiblemente la situación personal de uno, especialmente en lo económico. Pero luego me dijo una cosa muy celebrada por su bancada: me recomendó que cambiara de amigos”, ha proseguido.

Tras ello, Calviño ha respondido con rotundidad: “La verdad es que no sabía si estaba escuchándole a usted o el eco el PP, porque los argumentos son idénticos, como suele suceder porque la bancada de la oposición, desde el primer momento, desde la moción de censura, ha sido idéntico el discurso. Ya no podemos distinguir la derecha de la ultra derecha en una actitud absolutamente destructiva que no ayuda al interés general”.