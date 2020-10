'En palabras de Jo… Mujercitas', el divertido y cálido feminismo inclusivo de Lola Blasco

En teatro se sabe que se está ante un éxito cuando sentado en la butaca se ve la corriente de conexión y complicidad que hay entre el público y lo que sucede en escena. Este es el caso de En palabras de Jo… Mujercitas de Lola Blasco dirigida por Pepa Gamboa estrenada esta semana en el Teatro Español . Una obra protagonizada por un elenco en estado de gracia. Y no, no es la enésima versión de Mujercitas , que de tantas que hay ya se dice que cada generación tiene la suya. Esta es una versión libre, pero sujeta al espíritu del original, llena de humor y emoción que podrá ponerse en escena tantas veces como se quiera.

Mujeres que crecen en un mundo del que el público tiene noticias a través de lo que ellas cuentan. Los bailes y fiestas a los que asisten, las visitas que han hecho, lo que ven a través de las ventanas. Los viajes que algunas tendrán oportunidad de hacer gracias a una tía rica y a un marido aún más rico. Y las cartas de un padre al que no le gustaba escribir, pero que llegaban con cierta regularidad, con muchas referencias al amor y cariño paternal que les tiene y vagas referencias sobre el frente, como si hubiera ido a la guerra igual que se iría de paseo (o a por tabaco, que ahora vuelve).

Porque todo lo que les interesa a ellas está fuera. El lugar en el que pueden ser, realizarse, es un mundo que visitan, pero en el que no viven. Ellas viven y son en el calor del hogar. En el cariño y la rivalidad con cada una de sus hermanas con las que tejen sueños de una vida mejor o diferente. Como tejen una bufanda. Como arreglan un vestido viejo para ponerlo a la moda, a la moda interpretada en provincias. Y a la que Lola Blasco ha incluido una comentarista de excepción, la propia autora de la novela, Ms. Louise May Alcott , un personaje al que Maite Sandoval hace inolvidable.

Algo que se cuenta en una magnífica escena, tanto escrita como dirigida, en la que Maite Sandoval es capaz de dotar a Louise May Alcott de todos los matices necesarios que permiten ver el conflicto entre resistirse y ceder. En cómo negociar para no perder el interés en la vida ni el negocio que le permita mantener esa vida. Ante un editor al que Clara Sanchis caricaturiza dotándolo de verdad, de realidad, una actriz que en esta obra recuerda mucho a su madre como actriz, Magüi Mira, por lo que uno se pregunta si no la está haciendo un homenaje.