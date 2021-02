¿En qué gastan Ayuso y Moreno Bonilla el dinero que les destina el Gobierno?

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo el mayor de los esfuerzos para proteger a familias, trabajadores, pymes y autónomos. Para ello también está destinando importantes cantidades a las comunidades autónomas, fundamentalmente dirigidas a sanidad y educación.

Son 16.000 millones lo que supone el Fondo COVID-19. Estamos hablando de la mayor transferencia de recursos del Gobierno central a las Comunidades al margen del sistema de financiación. Es un fondo no reembolsable que las autonomías no tienen que devolver y no genera más deuda ni intereses a las regiones, ya que el coste lo asume el Estado.

Dentro de ellas, Madrid y Andalucía, se llevan más de un tercio del total del Fondo, concretamente más de 5.500 millones de euros, según se indica en una reciente respuesta parlamentaria.

Con esta medida el Gobierno de Pedro Sánchez garantiza que las autonomías tengan recursos para hacer frente al impacto de la pandemia y poder prestar servicios públicos de calidad. Así, este Gobierno progresista da un paso más en su estrategia de no dejar a nadie atrás, incluidas las administraciones territoriales.

El Fondo COVID-19 se suma a otros recursos ya aprobados por el Gobierno para financiar a las administraciones autonómicas. En concreto, las comunidades han recibido en 2020 del sistema de financiación la cifra récord de 115.887 millones, un 7,3% más que en 2019, lo que supone 7.907 millones más.

Este Fondo COVID está formado por cuatro tramos. El primero tiene una dotación de 6.000 millones de euros, repartidos entre comunidades y ciudades con estatuto de autonomía según los siguientes criterios: ingresos UCI (30%); pacientes hospitalizados (25%); las PCR totales realizadas (10%) y población protegida (35%), según los datos del impacto del virus a 30 de abril de 2020.