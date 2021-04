En Roma con los del Opus Dei se habla sin tapujos

Fue muy al principio de mi llegada a Roma y saliendo de la oficina de prensa de la Santa Sede en la plaza de San Pedro que caminando con una colega delante del palacio que alberga El Sant Uffizio - La Congregación para la Doctrina de la Fe, el edificio de la Inquisición, nos detuvimos a saludar a una persona. Una vez que terminaron de intercambiar saludos, me presentó y charlamos animadamente durante unos minutos. Era un español nacido en Barcelona que vive en Roma hace tiempo. Un hombre correctísimo, simpático, muy educado y cercano. Cuando nos despedimos me ofreció su tarjeta de visita y mi amiga y yo nos marchamos.

Cuando volví a la oficina y organicé mi despacho, vi la tarjeta que me había dado y me quedé sorprendida al ver que se trataba de uno de los directivos del Opus Dei. Mi sorpresa fue mayúscula pues este encuentro me hizo recordar mi llegada a España como jefe de prensa del Colegio de Abogados de Madrid en 1984 que en aquel momento estaba muy de actualidad el juicio de alguien que se murmuraba que pertenecía a la Obra. Pero nunca se dijo abiertamente, nunca me dio su tarjeta y sinceramente nunca pude hablar con nadie abiertamente del tema.

En el Opus Dei hay una mujer que manda y mucho, una mujer con gran presencia, formación y personalidad, es Isabel Sánchez, vive en Roma desde 1992 y dirige la Asesoría Central. Un Consejo de mujeres que orienta al prelado de la Obra.

Isabel ha publicado recientemente un libro titulado Mujeres brújula en un bosque de retos y después de leerlo he querido mantener con ella un encuentro en persona y conocerla más en profundidad y lo he podido hacer sin ningún tipo de obstáculo.

Me citó en la casa madre de la Obra en Roma. Una casa que ocupa toda una esquina en el barrio de Parioli y en donde están los restos del fundador del Opus Josemaría Escrivá en la capilla que se encuentra en el mismo edificio.

Al llegar le comenté que había tenido oportunidad de conocer la sede cuando acababa de llegar a Roma. Me señaló que en mi visita anterior había entrado en la zona de los hombres y que este lado de la casa en donde nos encontrábamos era en donde estaban ubicadas las mujeres.

Entramos en una salita muy acogedora y empecé con las preguntas que pensaba que muchas de ellas no iban a ser contestadas. Le pedí si le importaba que la grabara y le hiciera fotos conforme fuera desarrollándose la entrevista. Aceptó con gusto todas mis peticiones.

En algunos pasajes de su libro habla de su infancia, de su padre médico, de su madre y de sus tías que son educadoras.

PREGUNTA - ¿Qué fue lo que más se le quedó grabado de los libros de anatomía de la consulta de su padre?

RESPUESTA - Me quedó el asombro por lo humano, el que el hombre es un misterio y que está tan bien hecho. Más allá de los libros, muchas veces acompañaba a mi padre en su consulta, me gustaba ver quién entraba y quiÉn salía, me parecía una profesión muy humana. Mi padre me señaló que todo lo que escuchara durante la consulta no podía salir de allí, que era como una confesión: “lo que yo haga con un paciente se queda en el ámbito secreto”. Y toda esa parte del respeto a las personas fue lo que me llamó muchísimo la atención

P - ¿Y de su madre educadora ?

Yo me quedo con cómo educaba. En el libro cuento ese abrazo, el perdón, esa pregunta suya ”¿verdad que no lo vas a hacer más?”, que era como una afirmación, lo vi en ella y también en mis tías.

P - ¿Cómo le llegó la llamada para ser parte del Opus Dei?

Un día caí en la cuenta de que —como le ha pasado pero en el plano humano a Steve Jobs— todo mi pasado estaba teniendo un sentido y que si había conocido el Opus Dei era por algo. Dios me lo hizo ver muy claramente: “tú eres parte”.

P - ¿Por qué dedicar su vida a la Obra y no ingresar en una congregación o un convento?

R - Porque yo nunca me vi con una vocación religiosa, siempre me he visto trabajando en el mundo, inclusive siendo médico, ir a Australia, curar el cáncer… Siempre me he interesado por las causas humanas. Nunca se me ha pasado por la cabeza retirarme del mundo.