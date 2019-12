Pero toda ‘estrella’ tiene su amenaza. Y las larguísimas horas de espera para montar en el Halcón Milenario se reparten desde mediados de noviembre con un competidor ‘galáctico’ recién aterrizado: Rise of the Resistance.

ORLANDO - Hemos sido engañados. Esa galaxia muy muy lejana que conocemos desde 1977 y hemos visto tantas veces en el cine está, en realidad, a tiro de piedra. Se localiza en Orlando (EEUU) y para llegar a ella no hace falta ninguna nave imperial o pilotar el Halcón Milenario. Con un avión es suficiente.

La historia arranca en el lejano planeta Batuu. El visitante es reclutado por la Resistencia de la mano de BB8 y Rey y trasladado a un avión de transporte (I-TS). Malas noticias: será interceptado por un Destructor Estelar. Una vez secuestrado, el visitante debe abandonar la nave y cruzar un hangar espectacular ocupado por más de 50 Stormtroppers. Impresiona.

Rise of the Resistence: la atracción

EN UNA GALAXIA NO TAN LEJANA...

See Gallery

Rise of the Resistence: la atracción

Photo gallery Rise of the Resistence: la atracción See Gallery

La nueva atracción es la culminación de un trabajo de casi cinco años y, de lejos, es la más ambiciosa jamás desarrollada en cualquiera de los parques Disney del mundo. Pero no se trata sólo de dos atracciones —Halcón Milenario y Rise of the Resistance—, sino de trasladar al visitante a todo un nuevo mundo: Batuu, un remoto planeta del Borde Exterior.

“Casi todos sabemos cómo es Star Wars, pero por primera vez podemos ser parte de él”, comenta Diego Parras, imagineering en Walt Disney y uno de los principales responsables de la que Rise of Resistence se haya hecho realidad. No es sólo la atracción: se trata de envolver al espectador en todo un mundo del que nada se conoce y en el que casi todo es muy familiar. Se trata, en definitiva, de que durante unas cuantas horas cualquiera pueda abandonar la mundana realidad para bucear entre las callejuelas y los personajes de una de las sagas más populares de la historia del cine. No es poco reto.

El Batoo creado de la nada en la conocida como Galaxy’s Edge es una ciudad completa, total, erigida de arriba a abajo, en la que el visitante se cruza con naves imperiales, toma bebidas espaciales (y especiales) en la cantina de Oga, camina por espacios ambientados en la Saga, se da de bruces con Darth Vader y reclutas del Ejército Imperial o es recibido al grito de ″¡Bright suns!″, con el que se saluda a los que se adentran en el territorio de Batuu.