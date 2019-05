"En vida...": el reproche de Felipe González al recordar (en 'Espejo Público') la figura de Rubalcaba

El expresidente del Gobierno Felipe González ha reprochado —en el programa Espejo Público, en Antena 3— que no se haya tratado con respeto “en vida” a Alfredo Perez Rubalcaba, si bien se ha mostrado muy sorprendido por la “despedida de Estado” que ha tenido el exvicepresidente: “No me esperaba una despedida de Estado. En frases de Rubalcaba diríamos ‘sabemos enterrar a nuestra gente, no tratarlos en vida con respeto, pero sí enterrarles’. Esto demuestra fortaleza del Estado democrático”, ha valorado González.

“Ya le echo de menos, hablaba mucho con él. No quiero hablar mucho en púbico todavía, a ver si se serena esta situación de análisis”, ha afirmado González, antes de relatar que “el 29 de abril, que yo salía para Buenos Aires, nos encontramos y hablamos tres horas. Fue la última vez que hablé largamente con él”: “Hablamos de República Dominicana y Colombia”, ha rememorado el expresidente del Gobierno.