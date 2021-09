La OCU avisa: quizá lo tienes en casa, pero es un 'enemigo' en tu factura de la luz

Yelena Khayrullina via Getty Images/EyeEm

En estos tiempos en los que el precio de la luz escala y sigue escalando cuando parecía que no podía hacerlo más, cualquier consejo o aparato que contribuya a ahorrar en la factura es toda una ayuda pero, como avisa la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), no es oro todo lo que reluce. En concreto, advierte sobre los enchufes ahorradores de energía que, según sus análisis, pueden llegar hasta encarecer el recibo.

Estos dispositivos, que se pueden encontrar también bajo el nombre energy saver o saver box, son en realidad pequeños condensadores enchufables a la red doméstica. Algunos de ellos prometen ahorros de hasta un 90% en la factura, pero en palabras de la OCU “no solo es exagerado, sino que no tiene sentido”.

“Aparentemente, estos pequeños condensadores son capaces de capturar la energía reactiva provocada por eventuales picos de tensión y devolverla a la red general para que no sea consumida. Suena bien, pero la realidad es que los contadores domésticos no contabilizan estos picos, por lo que al consumidor no le cuestan nada”, explica la organización en un comunicado.