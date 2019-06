Ana Rosa Quintana ha tenido en El programa de AR, su matinal de Telecinco, a Aneth Acosta, amiga y confidente de Isabel Pantoja —concursante de Supervivientes 2019— y de su hija Isabel.

Durante la charla, a la que se ha sumado Joaquín Prat y el resto de colaboradores en la tertulia del corazón, han tenido un tenso cruce de palabras sobre su papel dentro del llamado Clan Pantoja.

Prat ha dudado de las verdaderas intenciones de Aneth —que también participó en esta edición de Supervivientes—y ha dejado caer que —como dicen otros periodistas— podría acabar hablando de la vida privada de la tonadillera por dinero en un plató de televisión.

“Te lo prometo en cámara. Ya te lo digo yo, no vendo vidas ajenas hablo de mi vida”, ha dicho la invitada. “Pero tu vida también es lo que te han contado otras personas. Esa respuesta tiene un poco de trampa”, ha respondido Ana Rosa.

“No me voy a sentar jamás a contar la vida de un Pantoja, por mucho dinero que me den”, ha sentenciado Aneth. “Cuando una personas te hace confidencias tienes que guardártelas”, ha añadido.

Pero Prat no se ha quedado ahí y ha afirmado que Kiko Rivera, hijo de Isabel Pantoja, “no te puede ni ver”. “Pero él no me conoce”, ha respondido ella.