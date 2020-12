Encontronazo entre Aitor Esteban y Macarena Olona por este tuit: "La follonera demagoga..."

Las discusiones del Congreso de los Diputados suelen saltar en algunas ocasiones a Twitter donde la posibilidad de réplica es bastante más sencilla que en el hemiciclo.

Los protagonistas del encontronazo han sido el diputado del PNV, Aitor Esteban y la de Vox, Macarena Olona. Ha sido la diputada de extrema derecha la que ha iniciado la discusión con un tuit en el que ha citado al político vasco.

Olona ha señalado que Esteban ha pedido en la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados “que no se incluya en el Pleno de la semana que viene el debate sobre la eutanasia” aunque afirma que “el PNV está a favor de la ley pero que no será estético debatirla una semana antes de Navidad”. “Sepultureros y no a la muerte”, ha añadido la diputada de Vox.

A esto ha respondido con contundencia Esteban, que ha llamado a la diputada del partido de Santiago Abascal “follonera demagoga” y la ha acusado de estar “malmetiendo en redes”.

“Lo que he dicho es que no me parece una buena idea debatir sobre eutanasia ahora porque ayudará a introducir valoraciones impropias del debate. La follonera demagoga habitual no podía esperar. No ha abierto la boca sobre este punto en la JdP pero ya está malmetiendo en redes”, ha asegurado Esteban.