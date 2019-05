Encontronazo entre Carme Chaparro y José Luis Moreno en 'Cuatro al día': "No sean miserables"

“No me voy a defender porque no tengo de qué defenderme. Es un libelo que es totalmente absurdo y ya estamos tomando medidas legales contra una cosa que es bastante sencilla de explicar: Planta 25 fue un éxito enorme en todas las autonómicas, del PP y del PSOE. Se cerró Canal 9 y un juez nos pidió, porque no encontraban ningún papel en Canal 9, información. Se la dimos y eso es todo”, ha asegurado Moreno.

“No es la primera vez que a usted le acusan de no pagar alguna deuda...”, ha dicho Chaparro antes de que Moreno la interrumpiese con un rotundo: “No voy a hacer de esto un Sálvame”.

“Estamos hablando de esto. Cíñase a esto. Cuando no sepan algo, se lleva al juzgado y si tienen razón se paga. No me hable de eso porque entonces están ustedes de nuevo inflando perros que es absolutamente lamentable”, ha dicho Moreno. Además, se ha quejado de que se emitiesen de forma repetida imágenes suyas en televisión de hace ochos años “de cuando entraron los vándalos estos que me atacaron”.

Y ha añadido: “Ya está bien. Seamos más optimistas, hagamos de este país una cosa maravillosa, que tiene mucha gente muy buena y muy genial. No sean miserables”.

Finalmente, Moreno se ha despedido y ha afirmado que le gustaría mucho hablar con el programa pero que “no tiene el tiempo suficiente”. Chaparro por su parte ha invitado al productor a Cuatro al día para tratar el tema en cuestión.