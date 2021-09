Encontronazo entre Cristina Pardo y Almeida: hasta cuatro veces le llega a decir lo mismo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha estado en el plató de Más Vale Tarde con Cristina Pardo y con Iñaki López para analizar la tensa situación de su partido en Madrid.

En ese contexto, Almeida y Pardo han tenido un encontronazo cuando la periodista le ha preguntado si se presentará o no a las primarias para presidir el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. La que sí ha anunciado que se va a presentar es la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso.

Pardo ha comentado que muchos analistas han señalado que fue Pablo Casado el que puso “en la picota” a Almeida al decir que había dos militantes muy preparados para presidir la agrupación madrileña.

La periodista le ha preguntado si desde la Ejecutiva del PP lo han usado “como ariete” para rebajar el poder de Ayuso. Según el alcalde, Casado simplemente dijo “algo lógico” al resaltar que tanto él como la presidenta tienen peso dentro del partido.

Una conversación que se ha vuelto tensa y en la que Pardo le ha repetido hasta en cuatro ocasiones que él no se había postulado en ningún momento como candidato a presidir el PP de Madrid.

En cuanto a la pregunta concreta sobre si se va a presentar o no, Almeida no ha soltado prenda: “Si yo dijera que me voy a presentar, que no me voy a presentar o que no lo sé, lo único que haría es avivar un debate”.