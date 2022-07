Encontronazo entre Joaquín Prat y el portavoz de Podemos en 'Cuatro al día': "Ayer mentiste"

Una pregunta al que el político de la formación de morada ha respondido haciendo una matización: “Ayer mentiste o faltaste a la verdad, no sé si intencionadamente o por desinformación. Ayer dijiste que la ministra no había ido en viaje oficial. Bueno, fue en viaje oficial hasta el punto que en dos días mantuvo diez reuniones y dos contactos informativos, siendo recibida en la Casa Blanca y en estando con la ONU ”.

Se ha defendido Prat diciendo que él dijo que no sabía si era un viaje oficial o no: “La cuestión es: ¿Hay que ir en Falcon a los viajes oficiales?”.

“Hay un tufo a machismo en las críticas que he escuchado. No he leído nada cuando la señora Ayuso viajó a Nueva York hace escasas semanas o cuando el señor Rajoy viajó a Nueva York. Ni cuando el señor Abascal o el señor Espinosa de los Monteros viajó a Nueva York”, ha añadido Fernández.