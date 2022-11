En respuesta a la jueza, Mariló Montero ha afirmado que “está acusando a los jueces de prevaricar”, una sentencia que ha indignado a Rosell, que ha saltado rápido: “Yo no he dicho la palabra prevaricar, lo ha dicho usted. Lo que no puedo permitir es que siendo delito imputar a alguien un delito, porque es una calumnia, usted ponga en mi boca una palabra que yo no he dicho”.

Y ha proseguido Rosell: “Ni he imputado nada a los jueces ni he mencionado la palabra prevaricación. Le rogaría que no manipule mis palabras y menos poniendo en mi boca algo que sería susceptible de querella por calumnias. Como jurista se lo pido, por rigor”.

“Yo no he dicho eso tampoco. Debe haber un problema de sonido porque lo que he dicho es que los casos que hemos visto son erróneos. Primero un padrastro al que no se imputa abuso de superioridad y luego una expareja a la que no se le imputa ser expareja. Esos casos que hemos visto pormenorizadamente son erróneos. Yo no he dicho nada más y su quiere debatir usted con el compañero yo encantada pero sí le rogaría por respeto a la información que no manipule mis palabras que yo creo que me explico bien”, ha comentado la jueza.