La encrucijada de España

No obstante, creo que gobernará Casado con Rivera de vicepresidente y Arrimadas de ministra, y que Vox optará, con buen criterio, por mantenerse vigilante, entre otras cosas porque no tienen demasiada gente con experiencia como para ocuparse de gestionar ministerios.

Vox recoge votos de mucha gente descontenta, entre los que hay jóvenes sin empleo, divorciados que no pueden ver a sus hijos, aficionados a los toros, cazadores, gentes del campo, nostálgicos del franquismo y sobre todo mucha gente normal preocupada por la unidad de España y harta de las imposiciones del pensamiento único de la izquierda. No deja de ser en cierta manera populismo de derechas, pero es que en España lo que no sea un poco populista no funciona ni en política, ni en cualquier negocio. Un poco de populismo es lo que le faltaba a Rajoy o lo que le falta a Rivera, gentes que apuestan por un modelo europeo algo más frío y menos latino, aquí nos gusta que nos toquen la fibra...

Echo en falta figuras de consenso que sean capaces de encontrar caminos de entendimiento para los españoles, como aquellos políticos de la Transición que dejaron a un lado sus diferencias para buscar un futuro para las generaciones venideras. Ahora solo se piensa en clave electoral, y eso es a la larga un desastre para el país.

Pienso que estamos a un paso de tirar por la borda algo tan sagrado como la convivencia que tanto nos costó conseguir, y es una pena porque me gustaría que mis hijos puedan vivir en un país como el que yo he conocido, próspero, tolerante y abierto al mundo, y no en una España dividida y radicalizada que cada vez recuerda más a la de aquellos espantosos años 30 que algunos se empeñan en desenterrar.

