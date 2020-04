Encuentra una nota que le envió a su padre de pequeña y triunfa como nunca

La cuarentena en la que llevan confinados millones de ciudadanos españoles ha propiciado que las personas encuentren en sus casas joyas ocultas.

La usuaria de Twitter @PaaaulaLopez18 ha publicado una carta que escribió hace unos años dedicada a su padre cuando no quiso comprarle un perro.

“Cómo podía ser tan dramática”, ha dicho ella misma en Twitter.

“Papá me has hecho mucho daño. Esto nunca se me olvidará, me has hecho tanto daño que me cuesta estar feliz. Me he puesto muy triste y sé que no me quieres”, empieza diciendo la misiva.

“Cómo me has podido hacer eso, me has quitado de mi única ilusión. ¿De verdad estás seguro de que no quieres tener perro?”, termina la carta.

Una publicación que tiene en pocas horas más de 10.000 compartidos en pocas horas.