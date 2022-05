Encuentran muerto en su casa a José Luis Losa, ganador de 'Supervivientes 2017'

Iván González, compañero de Losa en Supervivientes, ha afirmado en declaraciones a este mismo programa que “la pena le ha podido”. González habló con él un par de días antes de su fallecimiento. “Me dio a entender que se sentía solo y pidió que nos viéramos. Lo veía triste, pero a la vez con ganas. Estoy noqueado, no me esperaba esto, me duele muchísimo por sus hijos. José Luis sin Inma pensaba que no era nadie”, ha explicado.