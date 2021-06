Putin: "Biden y yo hablamos el mismo idioma, lo que no significa que nos tengamos que declarar amor eterno"

Donde sí ha sido más claro es en la vuelta de los embajadores a Moscú y Washington, lugares que abandonaron en abril después de que la Administración Biden impusiera una batería de sanciones contra el país euroasiático. “Este problema está resuelto, están volviendo”, si bien no ha precisado una fecha.

No se han tratado líneas rojas ni se han pactado medidas revolucionarias, pero sí han encontrado unidad para seguir trabajando en ciberseguridad, en el Ártico y otros temas “sobre los que continuaremos con las consultas”, ha referido Putin sin entrar en más detalles.

Vladimir Putin ha sido el primero en hablar públicamente. Conciliador, al menos para lo que podría ser él, ha asegurado que si bien EEUU tenía un objetivo en el pasado, “mermar la capacidad comercial de Rusia, que no lo consiguió”, ahora “hemos llegado a la conclusión de que tenemos que seguir cooperando en el ámbito comercial”. El objetivo, asegura, “corregir las pérdidas que sufren las empresas rusas y estadounidenses por las restricciones impuestas respectivamente”.

El mundo miraba a Génova y, en concreto, a dos personas. J oe Biden y Vladimir Putin, o lo que es lo mismo, EEUU y Rusia, se medían cara a cara en uno de los peores momentos en las relaciones recientes entre las dos superpotencias. De la reunión, acabada antes de lo previsto tras tres horas y media, no han salido grandes acuerdos, pero sí “una atmósfera que nos permite ser optimistas sobre el futuro”, en palabras del líder rusa. No es poco.

Aunque “no nos hemos salido de la agenda que nos habíamos marcado”, el líder ruso sí ha destacado un episodio curioso en su largo rato unto a Joe Biden. El presidente estadounidense ha compartido algunos comentarios sobre su familia y las conversaciones que mantenía con su madre. “Son cosas que no están muy relacionadas de los temas que nos han traído aquí pero habla de sus valores morales”.

Pool via Getty Images Momento para los medios de la reunión Biden-Putin

“Creo que hablamos el mismo idioma, lo que no significa que nos tengamos que declarar amor eterno”, ha continuado Putin, que ha definido a su homólogo como “una persona constructiva, bien equilibrada, con experiencia y un gran político”.

No ha querido hacer sangre con lo que Biden dijo de él en el pasado, cuando era vicepresidente de Obama —“Putin no tiene alma”— y con su peculiar sorna ha apuntado que “no es la primera vez que me lo dicen”.