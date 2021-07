El encuentro privado entre el príncipe Carlos y su hijo Harry

View this post on Instagram

Tres meses después de la polémica entrevista, el debate sobre el racismo dentro de la Casa Real británica se reavivó cuando The Guardian publicó que “los inmigrantes de color o extranjeros” no podían desempeñar funciones de altos cargos en Buckingham Palace hasta, al menos, la década de 1960, aunque sí podrían ejercer de sirvientes domésticos. Es decir, el palacio habría vetado a las minorías étnicas, algo que negó.

Por otro lado, la mala relación entre Guillermo y Harry venía de antes de la entrevista, según el experto real Robert Lacey. Varios trabajadores de Kensington Palace acusaron en 2018 de intimidación, acoso y bullying a Meghan Markle, algo que enfureció al principe Guillermo, como escribe Lacey en Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult. A Harry le molestó que su hermano creyese más a los miembros del personal que a su propia familia, y lo consideró una “traición”.