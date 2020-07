ENCUESTA: ¿Quién te gustaría que fuera el candidato de la moción de censura de Vox?

En septiembre el curso político comenzará con la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez. El partido, que alberga la esperanza de que ésta prospere —aunque el PP ha anunciado que no se sumará—, ha abierto la puerta a que su candidato no sea el líder del partido, Santiago Abascal.

“La persona que capitanee la moción de censura no es una línea roja para Vox y no tiene por qué ser un diputado de nuestra formación”, ha asegurado Macarena Olona este jueves. En la misma línea, Iván Espinosa de los Monteros ha asegurado que si hay consenso en torno a otra persona, será otro el candidato: “No tiene por qué ser el señor Abascal, pero tampoco no tiene por qué no ser él”.

De hecho, no tiene ni por qué ser ningún diputado de la Cámara —Pedro Sánchez no lo era cuando se convirtió en presidente—. En El HuffPost se nos han venido ya unos cuantos nombres a la cabeza. Puestos a imaginar, ¿quién te gustaría que capitaneara la moción de censura de Vox? ¡Vota!