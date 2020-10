ENCUESTA: ¿Teresa Rodríguez o Irene Montero?

Tensión en el seno de Unidas Podemos por la expulsión de Teresa Rodríguez del grupo parlamentario ‘morado’ en Andalucía. La propia diputada lo ha reconocido en sus redes sociales, donde ha acusado a las fuerzas políticas de actuar “durante mi permiso de maternidad”.

Poco después ha sido la ministra de Igualdad, Irene Montero, la que le ha respondido en una entrevista a Radio Nacional de España. “La política no para mientras estamos de permiso”, ha explicado Montero, que ha citado su propio caso “con dos embarazos muy seguidos y siempre asumiendo responsabilidades políticas”. En un tuit posterior, le ha mandado otro mensaje: “Teresa, no te han despedido. Sigues siendo diputada y cobras todo tu salario de política aunque te hayas ido del partido que te llevó a las instituciones”.

Quedaba la respuesta de Teresa Rodríguez, que ha tirado por lo personal, también en Twitter: “Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio”.

