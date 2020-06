Una enfermera enmudece a los diputados con su reflexión en el Congreso: "La gente está cansada"

Carmen Ferrer Arnedo, enfermera con más de 40 años de experiencia y que actualmente es Jefa de la Unidad de Atención al Paciente del Hospital Central de la Cruz roja San José y Santa Adela, ha comparecido este viernes en el Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública del Congreso de los Diputados.

Ante los parlamentarios, Ferrer ha ido relatando cómo ve ella el sector sanitario tras varios meses de lucha contra la pandemia de coronavirus, por la que los sanitarios han sido premiados con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia.

Un galardón por el que Ferrer ha dado las gracias a los diputados que le habían felicitado. “Les agradezco mucho que nos hayan felicitado por el premio Princesa de Asturias, yo estoy super contenta, la verdad”, ha reconocido.

Después, ha dejado una importante reflexión sobre cómo se encuentran los profesionales de la Salud que los diputados han escuchado en absoluto silencio:

“Deberíamos ir pensando, porque hay profesionales que están cansados. La gente está agotada. Así que los gestores a lo mejor podían hacer alguna cosa, porque si queremos otra vez cargar pilas es como los cuidadores, hay que dar respiro”.

″¿Cómo?”, se ha preguntado. “Bueno, no sé, a mí se me ocurren cosas. Pero sí que deberíamos de ir pensando los gestores. Ver cómo dar respiro a los profesionales. No sé, igual hay que decirles, mira, vete a casa un día, a ver cómo lo hacemos para que desconectes, pero ven con las pilas cargadas porque vamos a tener otro ataque dentro de cuatro días”, ha indicado.

Por ello, ha vuelto a insistir en su petición:

“Pensemos, anticipémonos, esta es la idea para los gestores, que no nos cueste mucho pero que podamos darle a los profesionales un reconocimiento. Es cierto que la gente está cansada. Estoy cansada yo, que no me canso nunca. Así que podíamos pensar algo para tener profesionales frescos para más adelante”.

Tras su intervención, a través de su cuenta de Twitter, Ferrer ha agradecido la atención a los parlamentarios: “La verdad las diputadas y los diputados, los letrados me han escuchado con una actitud positiva. Me han preguntado con interés y creo que quieren mejorar. Gracias por escucharme, los cuidados son una oportunidad y las enfermeras una fortaleza. Gracias”.