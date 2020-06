Una enfermera de Valencia triunfa con su respuesta a las "auténticas barbaridades" de Miguel Bosé sobre las vacunas

El cantante Miguel Bosé se ha convertido en los últimos días en tendencia en las redes sociales por sus mensajes en Twitter en los que acusaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser “cómplice” de un supuesto “plan macabro y supremacista” de Bill Gates y su fundación para insertar chips a la gente a través de la vacuna del coronavirus.

Una serie de mensajes que no sólo han obtenido respuesta en forma de pitorreo por parte de muchos que han llenado de memes las redes, sino también la de científicos y sanitarios.

Una de las últimas respuestas, la de una enfermera de Valencia, María Ramírez, que publicó este miércoles un vídeo en su cuenta de Twitter contando una historia que vivió en su consulta junto a una pediatra y que quiso contar en respuesta a las “auténticas barbaridades” expresadas por Bosé.

“Hoy estoy contenta porque, a pesar de las auténticas barbaridades que ha dicho todo un influencer como Miguel Bosé sobre la vacuna del coronavirus, hoy entre mi compañera pediatra Margot y yo hemos conseguido convencer a la mamá de una niña de dos años que no tenía puesta ninguna vacuna, que iniciara por lo menos la vacunación de la hexavalente. Así que hoy hemos iniciado vacunación de esta vacuna y, al darle el papel de renuncias del resto de vacunas, nos ha dicho que a lo mejor en la próxima visita no nos trae el papel firmado, con lo cual ha dejado la puerta abierta a más vacunas para la niña. Con lo cual, creo que lo de hoy ha sido un triunfo de la razón sobre la sinrazón que es lo que ha dicho Miguel Bosé. Lo siento, se me ha caído un mito”.