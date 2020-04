El enfermero increpado en un Mercadona explica lo que ocurrió: “Estoy contento con lo que hice"

Cuando se disponía a pagar, el joven, basándose en la norma que sacó la cadena de alimentación de dar preferencia a sanitarios o fuerzas de seguridad , utilizó la acreditación que ostenta como trabajador de un hospital para no hacer la cola. Sin embargo, un incidente con una cajera, que no estaba informada y que acabó dejándole pasar en cuanto se enteró, dio riendo suelta a una desagradable situación.

Días después de que su historia haya copado titulares y ya casi sin notificaciones en el móvil, Rueda atiende a El HuffPost horas antes de una jornada de trabajo de unas 16 horas, ya que combina una de siete horas (de 15 a 22 en el Instituto Psiquiátrico José Germain de Leganés) con otra de ocho horas en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, donde va a hacer algunas noches desde el pasado 1 de abril.

“Estoy contento con lo que hice, pero ni mucho menos quería que se convirtiera en un acoso y derribo a la cajera. Si tú vas a un sitio y no tienen la información por lo que sea, pues no pasa nada. Le enseñé el tuit y me dejaron pasar. Lo único criticable es la actitud que esta persona (el policía) tiene conmigo”, explica este enfermero, que también está sacándose un máster de Género y salud, por lo que cualquier tiempo que gane estos días es bienvenido.

Rueda se lamenta de que le utilizara la condición de que él era policía y podía hacer uso de su placa para atacarle: “No tengo ningún problema con ellos y creo que están haciendo una gran labor. Digo que es policía porque él se identifica así, pero no me enseñó nada. Solo lo hizo para decirme que también podría hacer uso de esa preferencia y que decide no hacerla”.

“Yo le dije que si no quiere hacerlo pues que no lo haga, pero al resto nos deje hacer lo que queramos y más sin saber los motivos. Es que aunque le pareciera que no tuviera prisa o que había poca gente en la cola, eso no justifica que una persona me venga a mí a increpar y que cuando salgo del parking me lo vuelva a hacer”, añade, antes de describir que pasó vergüenza por esa situación y porque se pudieran pensar que se colaba injustificadamente.

El joven relata que podía haber hecho la compra directamente después de salir de trabajar, pero que decidió pasar por casa para lavarse y dejar la ropa con la que salía del hospital como medida de precaución, incluso sabiendo que iba a perder tiempo de estudio. “A la hora de entrar no tenía tanta prisa e hice la cola, pero para salir se me hizo tarde porque tenía más cosas que hacer del máster y se me iba el tiempo ”, resume.