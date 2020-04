Un enfermero denuncia lo que le ocurrió al ir a pagar en un Mercadona: "Eres un caradura, un sinvergüenza"

“Me acerco a la caja y lo primero que me dicen es que tengo que ir vestido de enfermero. Es decir, ¿para poder tener preferencia tengo que ir con un uniforme que he usado durante más de siete horas en una planta de COVID?”, se pregunta Rueda.

Pero, según explica, lo peor ocurrió justo después, cuando tanto una mujer como un policía fuera de servicio le insultaron por utilizar ese ‘privilegio’: “Una vez que he pagado se me acerca un chico a mi caja y me dice: ’Eres un caradura, un sinvergüenza y se te debería caer la cara porque yo soy policía y podría utilizar esa preferencia todos los días si quisiera”.

“Yo, con una vergüenza y unas ganas de llorar horribles bajo al coche, me monto y cuando salgo del parking me encuentro al policía con su perro esperándome para increparme y seguir insultándome. Yo en este caso he usado la preferencia con justificación, pero si en algún momento la usase porque sí (que no lo haría), creo que si el Mercadona ha habilitado esa condición para la gente que estamos yendo día a día a trabajos donde nos ‘jugamos el tipo’, no pasa nada por hacerlo”, reflexiona.

El sanitario subraya que “no sirve de nada tanta aplauso” si a la hora de la verdad los sanitarios siguen “relegados a ese segundo plano” del que nunca saldrán.

“Quizás yo lo he hecho mal... pero después de días así lo único que quieres es sentir el ánimo de los tuyos y poco más...”, subraya antes de recalcar que no se cree más que nadie. “Al revés, me creo con la responsabilidad de exponer a la gente cuanto menos mejor, pero nunca juzgaría a nadie así, sin más”, zanja en un hilo de tuits que acumula más de 1.000 ‘me gusta’.