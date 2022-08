“Las luces led prácticamente no consumen, pero generan cientos y cientos de millones de euros en economía. Es una actividad económica importantísima para la ciudad, porque atrajo el año pasado a más de 2,2 millones de visitantes. Ese turismo se va a conseguir, y aumentar, ahorrando un 14%. Es una actividad económica como otra cualquiera y así tiene que ser enfocada”, ha reiterado Caballero.

Y ha rematado: “Pero estará conmigo en que es bastante llamativo que comiencen a colocar las luces en agosto, coincidiendo justamente con las propuestas del Gobierno. No sé si es muy coherente con ellas, incluso moral me atrevería a decir, estar exigiendo a la gente ese ejercicio de austeridad y que vosotros estéis colocando bombillas para la Navidad”.

“Primero, esto se contrata con un año de antelación, no está improvisado. Está todo acordado desde el año pasado porque es el tiempo que se necesita para el montaje. El tiempo es exactamente el mismo en el que lo hicimos el año pasado. ¿Por qué no es ético eso? ¡Es que ese calificativo me parece intolerable!”, se ha quejado Caballero.