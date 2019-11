Por qué engordar ha sido lo mejor que he hecho en mi vida

En vez de eso, me sonrió con paciencia cuando empecé a contarle la cantidad de calorías que me veía incapaz de reducir, pese a mi rutina de dos horas de ejercicio diario. Esperaba que su rostro hiciera alguna mueca al contarle esas cifras, que me juzgara y pusiera cara de preocupación, pero no lo hizo. Me preguntó: ”¿Y si empiezas a pensar en la comida en función de lo saciada que estás y no de las calorías que tiene?”.