Enhamed Enhamed sorprende a David Broncano con su bonita respuesta a la pregunta del dinero de 'La Resistencia'

En el sofá del programa, Enhamed se tomó con humor las bromas de Broncano, incluso al hablar de su discapacidad, 0% de visión. Lo que no pudo evitar es responder la doble pregunta clásica del programa: cuánto dinero tiene o cuánto ha follado en el último mes.

El invitado decidió responder a la primera y pasar por alto la segunda. Eso sí, dio una de las respuestas más tiernas que se recuerdan en el programa. “Tengo suficiente dinero para darle de comer a mis tres perros, que no es poco, la verdad, es lo que más me preocupa”, señaló. “Yo me levanto todos los días pensando a ver en qué trabajo hoy, porque soy autónomo [...] Con tener dinero suficiente para que ellas vivan bien es suficiente”, añadió.

La respuesta sorprendió a Broncano que apostilló: “Una causa muy noble”. Pero no quedó ahí, el jienense insistió en que respondiese la segunda pregunta a lo que el deportista respondió con evasivas: “Nah, hay cosas de las que no se habla. Mi teoría con eso es quién más habla, menos hace”.

Esto fue una respuesta clara para el presentador. “Por tanto, intuyo... Es que ha sido la elegancia, la clase y el ir sobrado en una respuesta”, detalló.