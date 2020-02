Enric Auquer, ganador de un Goya, cuenta cómo sufrió en el colegio por su condición: "Era un drama"

El actor Enric Auquer está viviendo un momento muy dulce profesionalmente. Hace escasas semanas ganó el premio Goya al actor revelación por su trabajo en Quien a hierro mata y su popularidad también crece por su papel en la serie Vida perfecta.

Por eso, este miércoles ha pasado por Al cotxe!,uno de los programas con más éxito de TV3 y que presenta Eloi Vila. Allí, el intérprete ha echado la vista atrás para dejar constancia de que este éxito no ha llegado de la nada y que le ha costado mucho lograrlo.

En este sentido, ha explicado que lo pasó realmente mal en su época en el colegio. “Fue un desastre. Tengo una dislexia increíble, tenía TDA, hiperactivo... No me gustaba nada ir a la escuela”, ha empezado recordando para después subrayar: “Iba con un cojín y me ponía a dormir. Era una frustración y un drama. Todavía tengo sueños que estoy en el instituto y me levanto así (grito de angustia)”.

Con todo, Auquer ha destacado que todo lo que no aprendió en el colegio lo aprendió después. “Me paso el día leyendo, me he culturizado mucho”, ha insistido. Y ha puesto en relieve lo importante que fue para él crecer en un entorno familiar de cultura privilegiada, donde los libros y el teatro siempre han formado parte de la cotidianidad.

Así, ha explicado, pudo disfrutar de ese regalo sin la imposición y rigidez que él veía en las aulas.

El actor también ha admitido que le ha costado lidiar con los halagos que ha recibido por los premios, que le han provocado una crisis personal. Por eso hace tiempo que no da entrevistas y ha aprovechado para ir al psicólogo.